Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek tedavi süreci ile ilgili doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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Televizyon programında öksürmeye başlamış, ‘alerjik’ demişti
Oğuz Özyaral birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında öksürmeye başlamış; bunu ‘polen kaynaklı alerjik durum’ olarak açıklamış ve programa devam etmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özyaral’ın öksürük gibi bir belirtisi olduğu halde televizyon programlarına çıkmasına tepki göstermişti.
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