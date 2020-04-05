Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek tedavi süreci ile ilgili doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prof.Dr.Oğuz ÖZYARAL (@oguzozyaral)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Mar, 2020, 11:11ös PDT )

Televizyon programında öksürmeye başlamış, ‘alerjik’ demişti

Oğuz Özyaral birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında öksürmeye başlamış; bunu ‘polen kaynaklı alerjik durum’ olarak açıklamış ve programa devam etmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özyaral’ın öksürük gibi bir belirtisi olduğu halde televizyon programlarına çıkmasına tepki göstermişti.