Cezayir'den getirilen 160 kişi Söke'de karantinada

Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirildi.
Cezayir'den getirilecek 290 kişinin de Efeler'deki yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.
Cezayir'den getirilen 160 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Söke ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirildi.
Cezayir'den getirilecek 290 kişinin de Efeler'deki yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)