Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Bilim Kurulu'nda Diyanet de bir üyeyle temsil edilsin

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, koronavirüs salgınıyla ilgili gidişatın ve önlemlerin görüşüldüğü Bilim Kurulu'nda Diyanet'ten de bir temsilcinin bulunmasını talep etti. Ünal bu talebi Sağlık Bakanı Koca'ya da ilettiklerini açıkladı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir temsilcinin olmasını istedi.

Konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiklerini aktaran Ünal şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca; 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada 'Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, grubun oluşacağı hazırlık içindeyiz.' Dedi.

Koronavirüs ile mücadelede elbette en önde olanlar, sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızdır. Sağlık çalışanlarımızın her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah yardımcıları olsun.

Bu küresel mücadelenin çok boyutları olduğu da muhakkaktır.

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Canla başla, gece gündüz demeden hizmet eden sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın manevi anlamda desteklenmesi de önemlidir.

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Yüce Allah bir an önce, milletimizi ve bütün insanlığı bu virüs salgınından ve bütün kötülüklerden korusun ve kurtarsın.

Bu süreçte vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabırlar ve hasta olanlara acil şifalar diliyorum.

Devletimizi yönetenlere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BİLİM KURULUNDA DİYANET`TE BİR ÜYEYLE TEMSİL EDİLSİN

Genel Başkan Nuri ÜNAL; “Koronavirüs ile mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu’na Diyanet’ten de temsilci olması için, konuyu Sağlık Bakanı sayın Dr.Fahrettin KOCA'ya yazılı olarak ilettik" dedi.https://t.co/YdMRROVlTB pic.twitter.com/EV4x1t7z0a — TÜRK DİYANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZİ (@tdvsgm2018) April 5, 2020

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