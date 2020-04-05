İçişleri Bakanı Soylu ile CHP'li Özel arasında, ölüm orucunda yaşamını yitiren Helin Bölek tartışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medyada tartışmaya girdi. Özel, ölüm orucunda yaşamını yitiren Helin Bölek'e ilişkin yaptığı paylaşımında "Toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" derken, Soylu "Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" yanıtı verdi.

Özgür Özel sosyal medya hesabından “Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" diye yazdı.

Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz.



Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür.



Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir. — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 4, 2020

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP’li Özgür Özel’i etiketlediği tweetinde şunları yazdı:

“Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları.”

Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz.



Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel



Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 4, 2020

​İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun kendisi etiketleyerek yaptığı paylaşıma CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şöyle cevap verdi:

“CHP'nin adını bir örgütle yan yana getirirken insan biraz utanır @suleymansoylu. Örgüt yalakası, senin gibi bir örgütten finansman elde edendir; bir örgütü kampanyasında kullanandır; bir örgüte ne istediyse verendir. Senin ve DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı kutsuyoruz!"

CHP'nin adını bir örgütle yan yana getirirken insan biraz utanır @suleymansoylu



Örgüt yalakası, senin gibi bir örgütten finansman elde edendir; bir örgütü kampanyasında kullanandır; bir örgüte ne istediyse verendir.



Senin ve DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı kutsuyoruz! — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 5, 2020

​Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık grevi ise sürüyor. Bölek ve Gökçek, 11 Mart’ta polis zoru ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin vermemeleri üzerine eylemlerini sürdürdükleri Direniş Evi’ne geri getirilmişlerdi.

Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi, “Gece uyku uyuyamıyor, çünkü sinir uçları iltihaplandı, çok acı çektiği için uyku diye bir şey yok. Kızımın yeniden türkü söylemesini çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. O pırıl pırıl insanları sahnede görmek istemez misiniz? O yüzden rica ediyorum, konuşmamı duyan herkes bir şeyler yapsın ama hızlı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.