Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'İspanya krizi' açıklaması: Şirketler kurnazlık yapıp bizi zor durumda bırakıyor

İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon euro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.

Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.

Yaşanan bu krizle ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İspanya’da bazı otonom bölgeleri var. Bunlar devletin dışında bizdeki bazı firmalarla sözleşme imzalamışlar. Daha sonra bunları merkezi hükümet bize iletti. Biz karşılayabileceklerimizi gönderdik ama bazılarını o günlerde bizde yeterli sayıda olmadığı için karşılayamadık. Mesela bu solunum cihazlarının ihracatı Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi. Bunları gönderemedik. Bu sefer otonom bölgelerdeki yöneticiler ve basın, ‘Türkiye bizim mallarımıza el koydu’ diye haber yaptılar. Ondan dolayı iş büyüdü. Burada bizdeki şirketler de fırsatçılık yapıyor. İhraç ederse daha fazla para kazanıyor. Ve izne tabi olmasına rağmen izin almadan sözleşmeyi yapıyor, sonra onları bizim üstümüze salıyor. Baskı yaptırıyor. Kurnazlık yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bu sefer de veremeyince ‘Türkiye vermedi’ oluyor. Bizi de zor durumda bırakıyor. Versen, bizde ürün yetersizliği olacak. Sorun bundan kaynaklandı. Federal hükümetin bunda suçu yok."