Soylu'dan 'Polislere zorunlu bağış' iddialarına yanıt: Teşkilatın kendi arasında yaptığı şeyler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz bize yeteriz' kampanyası kapsamında emniyet teşkilatında 'zorunlu bağış toplandığına' ilişkin ortaya atılan iddiaları yalanladı ve "Teşkilatın kendi arasında yaptığı şeyler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'Biz BizeYeteriz' sloganıyla başlattığı dayanışma kampanyası ile ilgili emniyet teşkilatında 'zorunlu bağış toplandığı' iddiası ortaya atılmıştı

Konuyla ilgili olarak Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını açıkladı ve şunları söyledi:

- İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir.

- Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil.