İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 616 şüpheli belirlendi, 229'u yakalandı

İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sosyal medyada son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 229 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlık paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan sosyal 3 bin 576 medya hesabı incelendi, 616 şüpheli şahıs tespit edildi, 229 şahıs yakalandı."
Sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 6, 2020
3️⃣.5️⃣7️⃣6️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
6️⃣1⃣6️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
2️⃣2️⃣9️⃣ şahıs yakalandıhttps://t.co/YV1gDZO1aO pic.twitter.com/SByTa2ZWtn
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