İzmir'de koronavirüs nedeniyle kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği geldi

İstanbul'un ardından İzmir'de de kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği geldiği duyuruldu.

İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı ve kamu çalışanlarını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mevsim şartlarına uygun hijyenik, kamusal özene dikkat ederek görevlerini serbest kıyafetlerle ifa etmeleri uygun görülmüştür" ifadeler yer aldı.