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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma ulaşma imkanına sahibiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 83 milyon vatandaşının tamamının yanında olduğunu, vatandaşların her birinin temel hizmetlere ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

    Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirleri adım adım aldıklarını ve hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

    "Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem de gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. 

    Koronavirüs ile mücadele için aldığımız her tedbiri hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürütmekteyiz. İlave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz. Rabb'imizin 'Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' diyerek tarif ettiği bir süreçten geçtiğimize inanıyorum. Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Diğer ülkelerin ve insanların kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor."

    Ekonominin sadece paradan, borsadan, faizden, spekülatif araçlardan ibaret bulunmadığının, asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

    © AA /
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    "Devlet ile vatandaşları arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde, tüm dünyada bizim 17 yıldır dilimizden düşürmediğimiz 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesi, her ülkede yönetim sisteminin merkezine yerleşecektir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma ulaşma imkanına sahibiz. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa  ve rehavete kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiriyoruz."

    2 adet biner yataklı yeni hastane 45 günde tamamlanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında İstanbul'da iki adet biner yataklı yeni hastanenin 45 gün içinde tamamlanacağını duyurdu.

    Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun, Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Kurulu ve Sağlık ve Sosyal Politikalar Kurulu olarak iki farklı şekilde düzenleneceğini belirten Erdoğan, infaz düzenlemesi de içeren kapsamlı bir yasa teklifinin yarın TBMM'de görüşüleceğini kaydetti.

    Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başlandığını aktardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, parayla maske satışının yasaklandığını, tüm vatandaşların ihtiyaç duydukları maskelerin, e-devlet ve PTT üzerinden ücretsiz olarak verileceğini belirtti.

    Etiketler:
    İstanbul, Hastane, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan
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