EGM'den 'Emniyette bağış tarifesi' başlıklı haberlere ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Milli Dayanışma Kampanyasıyla ilgili, personelin kampanyaya katılımını sağlamak için bir genelge veya talimat yazısının söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında "Emniyette bağış tarifesi" başlığı ile birtakım haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Türkiye ve dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet ve millet olarak tek yürek olduğumuz bu olağanüstü dönemde Türk Polis Teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na personelimizin gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde katkı sağlamak istemelerinin çarptırılarak basında yer alması, teşkilat mensuplarımızı derinden üzmüştür. Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir."

Yapılan araştırma neticesinde basında da yer alan duyuru metinlerinin sadece iki il emniyet müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından personeli bilgilendirme amaçlı yapılan bir duyurudan ibaret olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Milletimizin huzuru ve güvenliği ile devletimizin bekası için canla başla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı kesinlikle merkezi bir yönlendirme olmaksızın her Türk vatandaşı gibi arzu ederse gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde yardım kampanyasına destek verebilir." ifadesine yer verildi.