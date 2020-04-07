80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Türkiye’de bugüne kadar 30 bin 217 kişide tespit edildi. 649 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 326 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu.

Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesi'ne gelen çiftin, yapılan testlerinde Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı.

13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.