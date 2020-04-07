Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Durağan ilçesinde 3 köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başladığı bildirildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.