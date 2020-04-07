İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüs nedeniyle 1 polis hayatını kaybetti

TV100’de canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinden de koronavirüse yakalanan personelin olduğunu ama rakam vermek istemediğini belirterek, "Sadece polis teşkilatımızda bir tek kaybımız var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Onun dışında bir kaybımız şu anda yok" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırmalara uymayanlara verilen cezalara değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kararları alırken iki hukuki dayanağımız var. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa uymazsanız TCK’nin 195’ine göre de ayrı bir cezayla karşı karşıya kalırsınız. Bu da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası yatma unsuruyla karşı karşıya kalmış olursunuz. 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli işlem yapıldı. 20 yaş altına ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 181 kişiye ceza kesildi."

PKK'nın da 'koronavirüsle karşı karşıya olduğunu' söyleyen Soylu ayrıca şunları söyledi:

"Terör örgütü kendi derdine düşmüş, onlar da koronayla karşı karşıya şu anda. 38 korona pozitif vakası var. Bu bildiğimiz. 'Su uyur düşman uyumaz', 'Kurt puslu havayı sever' diye tabirlerimiz var. Bilmenizi isterim ki bütün güvenlik güçlerimiz 24 saat tetikte. Terörle mücadele konusunda en ufak bir rehavetimiz ve gevşekliğimiz olmamalıdır. Operasyonlarımız hala devam ediyor. Mağaralardan çıkmış değiller ama Allah nasip ederse milletimiz, mayıs ayının ortasından itibaren, inşallah gündem ona müsaade eder, terörle mücadelede bambaşka seyir görecek.

'Biz Norveç, İsveç değiliz'

"İnfaz yasası ile çıkacak mahkumlar var. İçeride asayişi sağlamak için senaryolar var mı?" sorusu üzerine Soylu, "Sürekli senaryolarla hareket etmek zorundayız. İyi hal, kötü hal, orta hal senaryoları. Biz Norveç, İsveç değiliz" dedi.

'Hastaneye götürdük, doktorları tehdit ettiler'

Soylu, ölüm orucunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek hakkında da şunları söyledi:

"Helin Bölek'i ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Onun ölüm orucunun kutsal bir şey olduğunu söylediler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok. Bu bizim kültürümüzde, anlayışımızda var mı? Bu bir terör örgütü. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'i aldık hastaneye götürdük, doktorları tehdit ettiler. Hadi bize yaptıkları tehditlerin bir anlamı yok ama bir taraftan hakimleri ve savcılar tehdit ettiler. Bunlara siyasi mekanizma ve Türk Tabipleri Birliği destek oldu.

Soylu ayrıca "Sadece polis teşkilatımızda bir tek kaybımız var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Onun dışında bir kaybımız şu anda yok."