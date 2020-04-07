Ramazan ikramiyeleri bugün yatmaya başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak" denildi. Ödemeler banka ve PTT şubelerine yatırılacak.

Sosyal yardım ödemelerinde PTT'de oluşan uzun kuyruklar, bakanlıkların yeni düzenleme getirmesine neden olmuş ve PTT şubeleri kapatılarak ödemeler evlere ulaştırılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise banka ve PTT şubelerine yatırılacağı duyuruldu.

SSK'lılar 1-10 Nisan, Bağkur'lular 11 Nisan'da

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

- 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

- 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

- 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

- 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT şubelerine yatacak.