Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan N.K, sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanın 1. katındaki evinde 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü.

Polisi arayan kadın, gelen ekiplere teslim oldu. N.K'nin eşinin, görevi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi.

A.Ş.K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edilen N.K, mahkemece tutuklandı.

N.K'nin ifadesinde dün akşam bir kağıda yazı yazdığını, oğlundan bunu okumasını istediğini, yazıyı okuyamayınca çocuğunu boğduğunu, sabah da polise teslim olduğu öğrenildi.