'Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin TBMM gündemine alınması' teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin gündeme alınması teklifi, Meclis’teki AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta bulunan sağlık çalışanları için alınması gereken önlemler tartışılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AK Parti’nin İnfaz Paketi görüşmeleri öncesinde partilerin önerileri görüşüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin Meclis gündemine alınması teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedildi.
CHP PM üyesi İlhan Cihaner, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün TBMM’de İktidarın oyları ile reddedilen teklifler: Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi, Salgının işçi sağlığına etkilerinin araştırılması, Zorunlu işler dışındaki çalışanların ücretli izne ayrılması, sağlıklı çalışma koşulları ve işsizliğe karşı önlemlerin vs. araştırılması."
Bugün TBMM’de İktidarın oyları ile reddedilen teklifler:— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) April 7, 2020
-Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi.
-Salgının işçi sağlığına etkilerinin araştırılması,
-Zorunlu işler dışındaki çalışanların ücretli izne ayrılması, sağlıklı çalışma koşulları ve işsizliğe karşı önlemlerin vs. araştırılması.
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