Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle telekonferansla görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile toplantı yaptı.

Toplantıda, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "sosyal devlet" vurgusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsiz kalanlara el uzatılması gerekir." ifadesini kullandı.

'Yeni yoksullar, yeni ihtiyaç sahipleri'

Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olanlara ilişkin bir düzenlemenin olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Örneğin bir kahvehaneyi kapattınız. Orada gündelikle çalışan işçiler var. Ve bunların da kredi kartları var. Bunların işine son verildiği için kahvehane sahibi orayı çalıştıramadığı için gelir elde edemiyor. Böyle olunca yanında çalıştırdığı kişiye ücret ödemesi yapamıyor. Ve bunlar da borcunu ödeyemeyecek. Buradaki temel sorun; bu kişi yoksulluk envanterinde kayıtlı olmadığı için buna yardım da yapılamıyor. Sosyal yardımların tamamı daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın envanterinde kayıtlı olan kişilere yapılıyor. Ama bunlar yeni yoksullar, yeni ihtiyaç sahipleri. Bunların da o çerçevede alınıp değerlendirilmesi lazım" dedi.