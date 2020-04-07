Sağlık Bakanı Koca: Virüs izole edildi

Sağlık Bakanı Koca, ''Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 24 saate 20 bin 23 test yapıldığını söyledi.

Koca, bütün tedbirlere rağmen virüsün kişiden kişiye bulaşmaya devam ettiğini, gelinen noktada virüsü kontrol altına almak zorunda olduklarını belirtti.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582, toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi.

'Virüs izole edildi'

Bakan Koca, izole ve enfekte olmuş hücreleri gösteren iki ayrı virüs tablosunu da paylaşarak, "Virüs izole edildi. Aşı çalışmalarının erken dönemde virüsü izole etmekle başladığını biliyoruz. Bir hafta önce Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 3-4 gün önce de Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar" ifadesini kullandı.