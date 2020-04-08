Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı

Kırıkkale Valiliği'nin kararıyla Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada ifadelere yer verildi:
"Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 07 Nisan 2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak ilimiz Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünün, 08.04.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil; belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan; bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım.”
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