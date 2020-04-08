İnce, dağıtılan kolonya ve maskelerin üzerinde Erdoğan'ın adının yazılı olmasına tepki gösterdi

7 maaşınla 65 yaş ve üstü 7.5 milyon vatandaşımıza maske ve kolonya hediye edemeyeceğine göre parti genel başkanı olarak şahsının hediyesi gibi davranmayacaksın. Bu kolonya ve maske “şahsım”ın değil, devletimizin, milletimizin hediyesidir, milletimizin vergileriyle alınmıştır. pic.twitter.com/qG83P2U6iE