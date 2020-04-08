Yeniçağ yazarı: 23 Nisan'da minarelerde İstiklal Marşımız çınlasın

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bu sene törensiz kutlanacak 23 Nisan'la ilgili olarak "Minarelerde İstiklal Marşımız çınlasın" önerisi getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu 100. kuruluş yılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla törensiz bir şekilde kutlanacak.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu da, törenlerin iptal edilmesi nedeniyle minarelerden İstiklal Marşı çalınması gerektiğini söyledi.

Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılını büyük coşku ile ama koronavirüs salgını nedeniyle maalesef vatandaşların katılımı olmadan törensiz kutlayacağız…

Ancak Türkiye'mizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızla coşkulu şekilde kutlamamız için önerim var.

23 Nisan'da camilerimizin minarelerinden İstiklal Marşı yayınlansın…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Öztop başkanlığında az sayıda kişiden oluşan bir heyet muhtemelen sosyal mesafeyi de koruyarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

23 Nisan 2020 Perşembe sabah mozole başındaki saygı duruşundan sonra saat tam 09.00'da Anıtkabir'de İstiklal Marşımız ile birlikte ülkemizdeki tüm camilerden eş zamanlı olarak İstiklal Marşımız yayınlansın.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu önemli kampanyaya destek versin.

Değerli okurlarım,

"Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a camilerden 13 Nisan sabahı saat 09.00'da Anıtkabir ile eş zamanlı olarak İstiklal Marşı okunması için önderlik etme çağrısında bulunuyorum."

TBMM Başkanı Şentop, "Tüm Türkiye'yi, 23 Nisan 2020, saat 21.00'de evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.