Türkiye'den Balkan ülkelerine tıbbi yardım

Türkiye, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığı' tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

İlk olarak Sırbistan'a gidecek uçaktaki yardım malzemelerinin üzerine, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.