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11:16 08 Nisan 2020
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    Bakan Varank: Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz

    © AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Adem Öztürk
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz" açıklamasında bulundu.

    TÜBİTAK tarafından başlatılan Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı'nı Twitter hesabından duyuran Varank, Covid-19 ile mücadelede Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, "Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılara burs vereceğiz. Bu mücadelede bize omuz verecek lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları destekleyeceğiz" dedi.

    ​Sanal konferansta söz verdi

    Bakan Varank, geçen hafta 'COVID-19 Türkiye Platformu' koordinasyonunda sanal ortamda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Konferansı'na katıldı. Aşı ve ilaç projeleri üzerine çalışan akademisyenlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Varank, öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine Covid-19'a yönelik araştırma süreçlerinde, stajyer programının başlatılacağını bildirdi.

    'Çok boyutlu mücadele'

    Toplantının ardından bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı'nı başlattı. Programın çağrısını Bakan Varank duyurdu.

    Covid-19 ile mücadelenin çok boyutlu olduğunu, en önemli konulardan birinin de yürütülen Ar-Ge çalışmaları olduğunu ifade eden Varank, "Corona virüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında çalışan bilim insanlarımızla bir araya gelerek kabiliyetleri tek bir amaca yönlendirmek istedik. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık. Geçtiğimiz hafta sanal ortamda düzenlediğimiz konferansta, bu projelerin detayları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşıldı" dedi.

    Gençlerin talebine yanıt

    Konferansı 130 bine yakın kişinin takip ettiğini belirten Bakan Varank, binlerce yorum aldıklarını da ifade etti. Bakan Varank "Konferansın başından sonuna kadar çok yapıcı yorumlar ve sorularla karşılaştık. Bizi en çok memnun eden hususlardan biri ise, gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgi oldu. Karşımızda bu işin parçası olmak isteyen heyecanlı ve meraklı genç bir izleyici kitlesi bulduk. Onların bize katkı sunma taleplerini karşılıksız bırakamazdık. Staj programını başlatacağımızın müjdesini hemen canlı yayında verdik. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibi, staj programının detaylarını çok kısa sürede hazırladılar. Bu programla, Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

    6 bin TL'ye kadar burs

    Varank, 12 ay süreli staj programına kabulde en önemli şartın COVID-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da önümüzdeki dönemde başlayacak kamu destekli arge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almanın olduğunu kaydederek, "Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL'ye kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle corona virüs tehdidine karşı başlatılan ARGE projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz " diye konuştu.

    'TÜBİTAK portalına yoğun ilgi'

    COVID-19'a karşı mücadelede sanal ortamların sunduğu imkânları da sonuna kadar kullandıklarını vurgulayan Bakan Varank, "TÜBİTAK tarafından COVID-19 Türkiye Web Portalını oluşturduk. covid19.tubitak.gov.tr portalında COVID-19 özelindeki istatistikler, ülkemizin bu alandaki birikimleri ve yetkinlikleri, güncel gelişmeler, bilimsel kaynaklar, veri setleri, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri kapsamında bilgiler paylaşılıyor. Portalda ayrıca, bir 'Bilimsel Paylaşım Platformu' da yer alıyor. Araştırmacılar önemli buldukları bilgileri ve kendi araştırmaları hakkındaki gelişmeleri buradan paylaşabiliyor. Portal, açıldığı günden bugüne, yani yaklaşık 2 hafta içinde 180 bin kişi tarafından ziyaret edildi ve sayfalar 1,5 milyon kez görüntülendi. Artan farkındalık ve gösterilen ilgi, ülkemizin bilimsel altyapısının gücü hakkında güzel bir mesaj veriyor" dedi.

    'Dinamik bir süreç'

    Covid-19 salgınına karşı kamu, özel sektör, üniversiteler topyekun bir mücadele verdiklerini belirten Varank, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir çaba içerisinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bir taraftan reel sektörün nabzını tutarak, gerekli adımları atarken, diğer taraftan da aşı ve ilaç geliştirme ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz. Zorlu olduğu kadar dinamik bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı bu bilinçle sürdüreceğiz" dedi.

    Bakan Varank'ın duyurusuyla açılan çağrı, 19 Nisan'da kapanacak. Sonuçlar ise, 1 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacak.

    Etiketler:
    TÜBİTAK, açıklama, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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