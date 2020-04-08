Akar: Türk-Rus ortak devriyeleri devam edecek

Her türlü tedbiri aldıklarını ve koronavirüsün özellikle operasyon bölgelerine sirayet etmediğini söyleyen Akar, "Bir haftada 35-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kapasitemizi önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız" diye konuştu.

İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesine değinen Bakan Akar, "Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Devriyeler devam edecek" dedi.

Bakan Akar, Yunanistan sınırından 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişinin karşı tarafa geçtiğini belirtti.