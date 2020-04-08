Akar'dan PKK'nın Diyarbakır'da 5 sivili öldürmesine ilişkin açıklama: Bunların hesabını mutlaka verecekler

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır Kulp'ta PKK tarafından 5 sivil vatandaşın öldürüldüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar ise Kulp'taki terör saldırısına ilişkin verdiği mesajda "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler" dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK tarafından saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu" açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Akar ise Kulp'taki terör saldırısına ilişkin verdiği mesajda "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler" dedi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lıların önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Valilik: 5 sivil vatandaşımız şehit oldu

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu" ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri: Operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın saldırıya ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır."

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.



Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır. — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 8, 2020

​'Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kulp'ta 5 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Terörle mücadelemizin bugünlerde dahil hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olasın.

'Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 vatandaşın şehit olduğu alçak saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Korona günlerinde de terör örgütünün alçaklıkta sınır tanımadığını belirten Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.

Sözcü Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi."

Kalleş terör örgütü Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti.

Terörle mücadelemizin bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2020

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