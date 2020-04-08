PS5 kontrolcüsü DualSense görücüye çıktı

Playstation 5'in görünüşüne dair detaylar henüz ortaya çıkmasa da oyun kolu tanıtıldı. DualSense adı verilen oyun kolu, artırılmış tetik hissiyatıyla ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Yeni kontrolcü DualSense'in şarj girişinin Type-C olduğu görülürken hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirildi.