PKK'nın 'Zap sorumlusu', MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu etkisiz hale getirildi https://t.co/OcHCz9o962 pic.twitter.com/VtTgyM4cSj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 8, 2020

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