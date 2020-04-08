Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 812'ye yükseldi: Toplam vaka sayısı 38 bin 226

Sağlık Bakanlığı, ''Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 812 oldu, vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 812'ye yükseldi. 24 bin 900 ile en yüksek test sayısına ulaşılırken, 4 bin 117 kişiye daha tanı konuldu. Böylelikle vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin verilerini paylaşarak ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı'' açıklamasını yaptı.

Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

​Worldometers verilerine göre Türkiye, vaka sayısı artışında ABD, İngiltere ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer aldı. Düşme eğilimini sürdüren İtalya ise 3.836 artışla 5. sırada yer aldı.