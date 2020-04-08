Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları sürerken, Ankara Valiliği'nin talebi üzerine 7 Nisan tarihinde Katar’dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray’a getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 15 adet körüklü otobüsle Esenboğa Havalimanı'ndan alınarak Aksaray’a getirilen 360 Türk vatandaşı burada karantina merkezi haline getirilen yurda yerleştirildi.

14 gün boyunca karantina altında kalacak olan işçiler yetkililer tarafından bilgilendirilerek kesinlikle odalarından çıkmamaları, çıkanlara da para cezası uygulanacağı bildirildi.

60 Türk vatandaşının karantina merkezine yerleştirilmesi esnasında polis, sağlık ve AFAD ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.