Celal Şengör, futbol için 'dangalaklık sektörü' dedi

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu 'Teke Tek Özel' programında konuklar Prof. Dr. Celal Şengör ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.

Programda futbol sektörüne de atıfta bulunuldu. Prof. Dr. Celal Şengör, ''Geçenlerde bir futbolcuya 222 milyon euro ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya?'' sözlerine Fatih Altaylı'nın 'Eğlence sektörü' şeklinde karşılık vermesi üzerine Şengör, ''Dangalaklık sektörü'' yanıtını verdi.

Diğer yandan Şengör, İlber Ortaylı'nın söz aldığı esnada uyuyakaldı. O sırada sesi çıkmayan Şengör'ü gören Fatih Altaylı da kendini gülümsemekten alamadı.

'Ben İlber Bey'i ilgiyle dinliyorum'

Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklinde konuşmasının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi.