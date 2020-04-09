Mehmet Barlas: Bu salgına iyi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu Başkanlık Sistemi içinde yakalandık

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Bu salgına iyi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu Başkanlık Sistemi içinde yakalandık" ifadelerine yer verdi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hediyedir' ibareli gönderdiği mektuba yer verdiği köşesinde, "Bu salgına iyi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu Başkanlık Sistemi içinde yakalandık" ifadelerini kullandı.

Barlas ayrıca, en zor ve en hayati kararların anında alındığını, halka tedavi imkânları sunulurken, moral takviyesi de yapıldığını savundu:

"En zor ve en hayati kararlar anında alınıyor. Halka tedavi imkanları sunulurken, moral takviyesi yapmak da hiç ihmal edilmiyor."