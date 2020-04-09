Uzmanlar: Nüfus arttıkça vaka sayısı da artıyor

İstanbul’da koronavirüsün en yoğun olduğu ilçelerin Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa olduğu açıklandı. Uzmanlar, nüfusun yüksek olduğu ilçelerde koronavirüs vakalarının da yoğun olduğunu dile getirdi.

İstanbul’da koronavirüsün en yoğun olduğu ilçeler açıklandı. İlk üç sırada nüfusun fazla olduğu Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ilçeleri yer aldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Buralar çalışmak zorunda olan yoğun işçi mahalleleri" derken, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir ise "İstanbul’da nüfusun yüksek olduğu tüm ilçelerde bir yoğunluk var" diye konuştu.

Yapılaşma fazla

Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesinden sonra en çok merak edilen konuların başında il ve ilçelere göre 'hasta rakamları' geliyordu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün 81 ilin ilçelerindeki yoğunluğu gösteren haritaları kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de en yoğun il İstanbul olarak açıklanırken, virüsün en yoğun görüldüğü ilçeler arasında Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ilçeleri yer aldı.

İstanbul koronavirüs yoğunluğu haritasını değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa’da yapılaşmanın çok olmasından dolayı salgının hızlı yayıldığını belirtti.

'Kendini izole edemeyen kesim'

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, “İstanbul’da nüfusun yüksek olduğu tüm ilçelerde koronavirüs yoğunluğu var” diyen İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir şunları söyledi:

"Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa’da daha yoğun olmasının şöyle bir özelliği var; burada daha dar gelirli, çalışan, kendini izole edemeyen, beyaz yakalı olmayan insanlar oturuyor. Bu insanlar hem kalabalık ve hijyenin zor olduğu ailelerde yaşıyorlar hem de çalışmak zorundalar.

O yüzden buralarda vaka sayılarının fazla çıkmasını doğal buluyorum. Sadece buralarda değil, Esenyurt’ta da durum aynı. 20-65 arası çalışan kesime ciddi bir kolaylık getirilemedi. Beyaz yakalılar kısmi ya da evden çalışmaya geçtiler. Salgının merkezi İstanbul. Biz de İstanbul’da çalışan aile hekimlerini temsil ediyoruz. Sahadaki sorunları görüyoruz."

'İşçi mahalleleri'

Koronavirüsün yoğun görüldüğü, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa’nın özellikle çalışmak zorunda olan yoğun işçi mahalleleri olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip se şunları söyledi:

"Fabrikalarda ya da çeşitli iş yerlerinde çalışan insanların olduğu yerler buralar. Bir de bir arada yaşamanın yoğun olduğu semtler. Bu bölgelerde insanlar yaşlısıyla da bir arada yaşıyor. Bu nedenle virüsü bu çalışan nüfusun yaygınlaştırdığını düşünüyorum. Bu mahallelerde daha kalabalık yaşandığını düşünüyorum. Buralar nüfusun da yoğun olduğu yerler. Bu nedenle çok acil ve temel ihtiyaçlar üreten yerlerin dışında İstanbul’da sayının azaltılarak çalışılması lazım. Diğer bölgelerde ise hareketliliğin kısıtlanmasında büyük yarar var. Nüfus yoğunluğu arttıkça virüsün bulaşma olasılığı da artıyor."