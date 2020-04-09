Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Noğay görevden alındı: Vatandaşa 'Geber' demişti

Sosyal medyada bir vatandaşın "Açız" diyerek tepki göstermesi üzerine vatandaşa "Geber" yanıtını veren ve tepki çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay 'ın görevden alındığı açıklandı.

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, koronavirüs salgını nedeniyle "Çocuklarımız aç, evde nasıl kalalım?" diyen yurttaşa "Geber" yanıtını verdi. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen Noğay ayrıca sosyal medya hesabını da kapattı.

"Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım" sözlerine "geber" diye yazan Nail Noğay, İstanbul Aile Çalışma Bakanlığı'nda.



Kullanıcı adı 5 yıldır değişmemiş. Fake değil.



Lütfen ilgilenin... @ailevecalisma @suleymansoylu @TC_icisleri pic.twitter.com/drCRObpVJ8 — Coronavirus Report 🔴 (@KoronaReport) April 8, 2020

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada "Dün sosyal medyada vatandaşımıza yönelik ifadeleriyle gündeme gelen İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevinden alındı. Noğay hakkında Bakanlık nezdinde soruşturma başlatıldı" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın sosyal medyada tepki çeken çirkin paylaşımı ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."