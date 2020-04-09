Kayıt
15:02 09 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul-vapur

    İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yüzde 52 azaldı

    © REUTERS /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104178/92/1041789237_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_252485adbb6b4a07f1a1a0f544b0bbb4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004091041789196-istanbulun-iki-yakasi-arasindaki-arac-gecisi-yuzde-52-azaldi/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi verilerine göre, şehirde iki yaka arasındaki araç geçişi yüzde 52, ana arterlerdeki araç sayısı ise yüzde 35 düştü.

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri, İstanbul ulaşımında önemli değişikliklere yol açtı.

    İBB İstatistik Ofisi, mart ayında, İstanbul ulaşımını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Türkiye'de ilk Kovid -19 vakasının tespit edildiği 11 Mart öncesi ve 23-27 Mart arasındaki değerler karşılaştırıldı.

    Hafta içi araç sayımlarının ortalamasına göre, İstanbul trafiğinin zirve saati sabah 08.00-09.00 iken, 11 Mart'tan sonra 17.00-18.00 aralığı zirve saat olarak kaydedildi.

    Daha önce iki yaka arasında hafta içi ortalama 406 bin 754 araç geçerken, 23-27 Mart arasında geçişler yüzde 45.6 azalarak 221 bin 236'ya düştü. 27 Mart'ta ise bu oran, yüzde 52.8 azalarak 191 bin 796 oldu.

    İstarbul trafik yoğunluğu yüzde 1
    © İHA /
    İstanbul trafiğinde tarihi gün: Yoğunluk yüzde 1
    En fazla geçiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden

    Mart ayında yaka geçişi yapanların yüzde 45.2’si 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, yüzde 37.9’u Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, yüzde 8.9’u Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, yüzde 8’i ise Avrasya Tüneli'ni tercih etti.

    Ana arterlerdeki araç geçişlerinin üçte bir oranında azaldığı kentte, ana arterlerdeki sensörler üzerinden yapılan sayımlara göre, güzergah başına ortalama araç sayısı yüzde 35.8 düştü. 2-6 Mart arasında saatlik ortalama geçiş yapan araç sayısı 2 bin 372 iken, 23-27 Mart arasında yüzde 35.8 azalarak, saatlik ortalama bin 522 adet oldu.

    Etütlerin yapıldığı 3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana kara yolu şebekesinde, sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde araçların ortalama hızlarında artış yaşandı. 23-27 Mart arasında, sabah zirve saatinde yüzde 20, öğle zirve saatinde yüzde 11 ve akşam zirve saatinde ise yüzde 26 oranında artış oldu. Hafta içi günlük artış hızı ise ortalama 10 kilometre/saat olarak gerçekleşti.

    İlgili konular:

    Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımı kullanma oranı yüzde 17 azaldı
    İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı
    İstanbul'da otogarlarda otobüs giriş çıkışları yasaklandı
    Etiketler:
    Kovid-19, Karantina, tedbir, Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yunanistan'ın başkenti Atina'da gözlemlenen Pembe Süper Ay, görenleri mest etti.
    Dünyanın dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturan Pembe Süper Ay
    Karikatür
    'ABD diğer gezegenleri saldırganca ele geçirmeye çalışıyor'
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet