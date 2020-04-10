Ankara'da Kovid-19 tanısıyla tedavi altına alınan bir diş hekimi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de yayılmını sürdürürken, virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı da artıyor.
Ankara Tabip Odası'ndan sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Bayındır Hastanesi'nde Kovid-19 tanısıyla yatan Diş Hekimi Seyfi Gür'ün hayatını kaybettiği belirtildi.
Gür'ün başkentte Kovid-10 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ankara'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı arkadaşımızı unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.
Ankara Bayındır Hastanesi'nde Covid-19 tanısıyla yatan Diş Hekimi Seyfi Gür vefat etmiştir.— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) April 9, 2020
Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Ankara’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı arkadaşımızı unutmayacağız. pic.twitter.com/5cjHEGrKE8
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