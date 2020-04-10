Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD Twitter hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımlarda depreme dair bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını bildirdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok" dedi.

Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) April 9, 2020

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