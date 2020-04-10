Koronavirüsün altın fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor

Koronavirüs salgını, sağlık alanındaki etkilerinin yanında sosyal ve ekonomik etkileriyle gündeme geliyor. Salgının yarattığı dalgalanma altın fiyatları üzerinde de etkisini sürdürüyor.

Koronavirüs salgınının etkisiyle altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 358 lira oldu. Peki yarım altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

10 Nisan altın fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın: 588 Lira

Yarım altın: bin 176 Lira

Gram altın: 358 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 373 Lira