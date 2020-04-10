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13:53 10 Nisan 2020
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    AK Parti'nin torba yasa teklifi: Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği daraltılacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004101041796782-ak-partinin-torba-yasa-teklifi-turkiyede-temsilcilik-acmayan-sosyal-ag-saglayicilarinin-bant/

    AK Parti’nin görüşe açtığı ve işten çıkarmayı üç ay süreyle yasaklamayı da içeren yeni torba yasa teklifi taslağında, internetle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, içerik engelleme gibi talepleri yerine getirmesi için Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal medya devlerine bant genişliği daraltılacak.

    İşsizlik
    © AA /
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    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, teklifte yer alan hükümler uyarınca, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü olacak.

    Bu kişinin iletişim bilgileri, internet sitesinde de yer alacak. 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

    Bu siteler ayrıca, kişiler tarafından yapılacak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' başvurularına, 72 saat içinde cevap vermek zorunda kalacak. 72 saate kadar gerekli işlemi yapmayana 1 milyon liraya kadar ceza kesilebilcek.

    5 milyona kadar ceza

    Bu siteler ayrıca, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bu maddelere uymayan sitelere, 1-5 milyon lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilebilecek.

    Hat işletene gelir desteği

    Doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumlarda, hat işleten özel şirketlere belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapılabilecek. Cumhurbaşkanı, belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi, prim, elektrik borçları ile su alacaklarını ertelemeye yetkili olacak.

    Şirketlere kâr payı kısıtlaması

    Şirketlerin 2020 sonuna kadar dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 net dönem kârının yüzde 25’ini geçemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri, Sosyal medya, Internet, Torba yasa, işten çıkarma, AK Parti
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