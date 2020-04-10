AK Parti'nin torba yasa teklifi: Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği daraltılacak

Bu kişinin iletişim bilgileri, internet sitesinde de yer alacak. 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek.
Bu siteler ayrıca, kişiler tarafından yapılacak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' başvurularına, 72 saat içinde cevap vermek zorunda kalacak. 72 saate kadar gerekli işlemi yapmayana 1 milyon liraya kadar ceza kesilebilcek.
5 milyona kadar ceza
Bu siteler ayrıca, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bu maddelere uymayan sitelere, 1-5 milyon lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilebilecek.
Hat işletene gelir desteği
Doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumlarda, hat işleten özel şirketlere belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapılabilecek. Cumhurbaşkanı, belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi, prim, elektrik borçları ile su alacaklarını ertelemeye yetkili olacak.
Şirketlere kâr payı kısıtlaması
Şirketlerin 2020 sonuna kadar dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 net dönem kârının yüzde 25’ini geçemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.
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