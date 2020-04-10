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    Süleyman Soylu

    Soylu'dan polislere evlilik tavsiyesi

    © İHA / ABDULLAH SARİCA - ERDİNÇ TÜRKCAN - NURULLAH GEYLANİ
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği polis denetleme noktasındaki bekar polis memurlarına evlenme tavsiyesinde bulundu. Soylu, bekar polislere ilişkin Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a, "Servet Bey, koronavirüsten sonra bir düğün yapalım mı?" diye sordu.

    Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı dolayısıyla Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir polis denetleme noktasını ziyaret ederek emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Soylu'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti. 

    Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Türk Polis Teşkilatının özellikle memleketimizin her zor döneminde almış olduğu bu ağır ve onurlu görevin altından hem başarıyla çıkmak hem de alnı açık bir şekilde çıkmak Türk Polis Teşkilatının karakteri oldu. Allah sizlerden razı olsun. Millet evinde bugün huzur içindeyse bunun en önemli teminatını sizler ortaya koyuyorsunuz. Sadece milletimizin asayişini ve güvenliğini temin etmiyorsunuz. Aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu özellikle dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    'Emniyet teşkilatı milletimizin eminidir, gururudur'

    Türk Polis Teşkilatı'nın hem şehirlerin güvenliğini sağladığını hem de koronavirüsün vatandaşlara bulaşmaması için gayret gösterdiğini dile getiren Soylu, "Yapılan çalışma milletimizin gözü önünde ve takdiriyle gerçekleşmektedir. Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır. Emniyet teşkilatı milletimizin eminidir, gururudur. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm emniyet teşkilatımıza sevgilerini, muhabbetlerini, başarı dileklerini ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyduğu dileklerini iletmek istiyorum" diye konuştu.

    'Aile ile mi kalmak daha iyi, tek başına kalmak mı?'

    Soylu, denetleme noktasında görev yapan polis memurlarıyla sohbet etti. Bir polis memuruna "Kaç çocuğun var?" sorusunu yönelten Soylu, polis memurundan "Evli değilim sayın Bakanım" cevabını aldı. Bunun üzerine Soylu, "İşi biraz çabuk tutalım. Servet Bey, koronavirüsten sonra bir düğün yapalım mı?" dedi.

    23 yaşındaki polis memuruna ise "Sen de mi bekarsın?" diye soran Soylu, "Evliyim Bakanım" yanıtını alması üzerine "Aferin sana" dedi. 33 yaşındaki komiser yardımcısına da aynı soruyu yönelten ve "Bekarım" yanıtını alan Soylu, evli olduğunu söyleyen polis memurunu işaret ederek "O 23, sen 33 yaşındasın. Neden kaldın? Diyelim ki polis değilsin, bekarsın ve tek başına evde kalacaksın. Aile ile mi kalmak daha iyi, tek başına kalmak mı daha iyi? Onun için işi çabuk tutalım" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Koronavirüs, Polis, Evlilik, Bekar, Süleyman Soylu
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