Berfin'in ailesi avukatlara vekalet verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe mahallesinde 15 Ocak 2019’da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek dün şikayetinden vazgeçmiş ve avukatlarını azletmişti.

İskenderun Kadın Platformu, bugün Berfin'in ailesinin avukatlara vekalet verdiğini ve hukuki sürecin devam edeceğini duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamada "Dün aile ile görüşüldü. Aile bu sabah vekalet verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin'in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

'Diğer şiddet olayları gibi dört dörtlük öremedik'

"Bu süreci yürütürken zorlandık. Bu olayda şiddet karşısındaki tavrımız salt Berfin ile tanımlanacak bir mücadele değil. Bu süreci örerken zorlandık, yıprandık. Diğer şiddet olayları gibi dört dörtlük öremedik. Eksik kalan kısımlar muhakkak vardır. Çünkü biz kampanya ile sosyal medyayı deneyimlemiş olduk. Bu süreç kendimizi sorguladığımız ve buradan öğrenerek çıkmak istediğimiz bir süreçtir. Bizler erkek yargıya, tüm toplumsal cinsiyet mekanizmalarına karşı birlikte daha güçlü olabiliriz."

'Sorgulanması gereken şey af yasasından yararlanarak onlarca failin salınması'

"Burada sorgulanması gereken şey şiddete uğrayan kişinin faili affetmesi değildir. Af yasasından yararlanarak onlarca failin salınması, şiddetin devlet eliyle sürdürülmesi gerçeği mücadelemizin asıl odak noktasıdır. Yol arkadaşlarımızın eleştiri ve katkılarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."

İSKENDERUN KADIN PLATFORMU AÇIKLAMA!! pic.twitter.com/NwD00Y5bXN — İskenderun Kadın Platformu (@iskadinplatform) April 10, 2020

​Platformdan dün yapılan açıklamada Berfin Özek ile ilgili hiçbir davada yer alınmayacağı belirtilmiş ve "Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de "Öldüren sevgi istemiyoruz" şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denilmişti.

Sözcü'den Can Çapar'ın aktardığına göre, Berfin'in af açıklamasının ardından kamu davası haline gelen davaya yine avukatlar Mehtap Sert ve Nevzat Ercan bakacak.