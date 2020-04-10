Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili olarak "Sayemde Ali Babacan bir anda zuhur ediverdi" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan 'Sayemde Ali Babacan bir anda zuhur ediverdi' başlığıyla yayımlanan yazısında Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Hakan, şunları söyledi:

"Dünya yıkılıyordu. Virüs kol geziyordu. Avrupa yanıyordu. Amerika inliyordu. Ortalık toz dumandı.

Ve fakat...

Türkiye’nin en yeni partisinin başındaki Ali Babacan’dan ses seda çıkmıyordu.

İki gün üst üste kayıp ilanı verir gibi yazdım.

- 'Bir Ali Babacan vardı, ne oldu ona?' dedim.

- 'Nerede bu Ali Babacan?' dedim.

- 'Havlu mu attı acaba?' dedim.

Üçüncü günün şafağında Fox TV’ye, İsmail Küçükkaya’nın programına dar attı kendini Ali Babacan.

Ben olsam İsmail Küçükkaya’nın yerinde...

Ali Babacan’a her şeyden önce şöyle derdim:

'Allah aşkına nerelerdeydiniz siz Ali Bey? Yahu dünya allak bullak olmuş, insan bir ses etmez mi? Bizim kasap Emin Bey bile sosyal medyadan iki yüz yetmiş dokuz tane beyanat verdi ama siz bir tweet bile sallamadınız. Niye böyle oldu Ali Bey? Haftalardır niye sustunuz? Sustunuz, sustunuz ve bugün zuhur etmeye karar verdiniz. İyi ama niye?'

Buradan Ali Babacan’a bir uyarıda bulunmak istiyorum:

İstersen Keynes çapında bir iktisatçı ol...

Şu sorulara doğru dürüst bir cevap vermezsen...

Bırak ülkeyi kurtarmayı, bırak liderliği, bırak genel başkanlığı...

Sıradan bir siyasetçi olabilmen bile imkânsız."