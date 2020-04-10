MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun" ifadesine yer verildi.
İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, COVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020
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