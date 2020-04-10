MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, COVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun.