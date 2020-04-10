Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Vucic'e oğlunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.