Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ülkeye dönmeye devam ediyor.
Irak’ta çalışan ve yurda dönen 200 kişi, otobüslerle Mardin’e getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs sebebiyle Irak'tan ülkemize dönüş yapan vatandaşlarımız sağlık taramaları ve kayıtları yapılarak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi" ifadeleri yer aldı.
Yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün karantinada kalacak.
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