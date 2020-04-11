Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Datça açıklarında saat 13:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13:22'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17.79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.