Beyaz TV'de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' adlı programı sunan Tahir Sarıkaya, dün gece 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından vatandaşların tekel ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.

Sarıkaya, şunları söyledi:

"Dün kıyameti kopardınız ne oldu, elinize geçti? O kadar sağlık çalışanına, Sağlık Bakanı'na yaptığınız değdi mi arkadaşlar? Kola almasanız ölür müsünüz? O krakerlerden, çikolatalardan almasanız ölür müsünüz? Ekmeği bayat yeseniz ne olur? Bizim ülkemizi rezil etmeye hakkınız yok. Sonra da 'siyasi iktidar suçlu.' İktidar kararı gece 10'da değil farklı saatte alsaydı, manzara değişecek miydi? Aç gözünüzü doyurun. Özür diliyorum, bunu yapanlara diyorum. Yoksa medeni bir şekilde evinde oturanlara lafım yok."

Beyaz TV sunucusu Sarıkaya: Kola almasanız ölür müsünüz?https://t.co/6aNrPsiCHB pic.twitter.com/ugfMTwXPzi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 11, 2020

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