Kumar oynayan 17 kişiye 'sosyal mesafe' kuralına uymamaktan ve 'kumardan' ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma Velioğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekiplerce, söz konusu yere yapılan operasyonda iş yeri sahibi ile kumar oynayan ve izleyen 17 kişi suçüstü yakalandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan 17 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kumar oynayan 7 kişiye ayrıca 1225'er lira daha para cezası verildi.