Türkiye'de 95 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti, toplam ölümler 1.101'e çıktı

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saat içinde 95 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 52 bin 167, can kaybı 1.101'e çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik son verileri paylaştı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yayınladığı infografikte son 24 saat içinde 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 95 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 52 bin 167 ve can kaybı 1.101'e çıktığını duyurdu.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

​Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."