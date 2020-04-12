Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Bilim Kurulu üyeleri, bu ihtimalin gündemde olduğunu belirtti. Farklı formüllerin de konuşulduğunu belirten uzmanlar "Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek" dedi.

Salgın sürecinde ilk kez bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kalıcı olup olmayacağı merak edilirken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri durumu değerlendirdi. Uzmanlar,

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Dr. İlhami Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var" dedi.

Çelik, yasağın diğer illerde de uygulanabileceğini belirtti.

'4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi

© İHA / Ailesine kızan 86 yaşındaki kadın, 'hava almaya' diye çıkıp Uşak'tan Manisa'ya yürüdü de, "Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu’na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir" dedi.

‘4 gün serbest olsun 3 gün yasak’ önerisini de uzun zamandır konuştuklarını belirten Yamanel, "Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor" diye konuştu.

'Sağlık sistemini de rahatlatabilir'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ise "Önerdiğimiz konu yüzde yüz başarılı olacak diye bir şey yok ama teması en aza indirmek çok önemli. Ayrıca sağlık sistemini de rahatlatabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Midilli, "Bizdeki en önemli problem, akraba ziyaretleri ve apartman içi ziyaretler. Oysa karşımızdakini koruyacak bir yaklaşım sergilemeli ve teması en aza indirmeliyiz. Birlikte yaşadığın insanlar dışındaki kişilerin güvenli olmayacağını bilmek lazım. Bu benim görüşüm, Bilim Kurulu’nun aldığı bir karar değil, ama efektif olması için yasak kesintili şekilde değil de biraz daha sıkı olabilir belki" ifadelerini kullandı.