Bilim Kurulu uyardı: O gece dışarı çıkanlar kendilerini karantinaya alsın

Sokağa çıkma yasağı ilanı duyunca market ve fırınlara akın eden yurttaşlar, günlerdir 'sosyal mesafe' uyarısı yapan uzmanları endişelendirdi. Dışarıda yaşanan izdihama tepki gösteren uzmanlar, o gece sokağa çıkarak birbirleriyle yakın temasta bulunanlara 'karantina' uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri, Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuştu.

'Keşke dışarı çıkmasaydık'

Prof. Dr. Ateş Kara, “Akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım. Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim" dedi.

'Duyarlılık' çağrısı yapan Prof. Dr. Levent Yamanel de, “Bunlar hayati konular. Kalabalıklara önlemsiz çıkanlar bundan sonraki 14 gün boyunca aile bireyleri ve diğer kişilerle mesafelerine daha dikkat etmeli, mümkün olduğunca kalabalıklara çıkmamaya gayret etmeli ve kendilerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bulguları gördüklerinde mutlaka 184’ü aramaları uygun olacaktır" diye konuştu.

Yaşananları 'çok riskli' diye değerlendiren Prof. Dr. İlhami Çelik de, "Biz sosyal mesafe için o kadar uğraşırken insanların bir araya gelmeleri hastalık yükünün artması anlamına gelir. Bu kişiler 14 gün kendilerini mutlaka izlesinler. Asıl sıkıntı semptom vermeyenler. Onlar hem rahat davranıyor hem de daha kolay bulaştırıyor. Bu bizim en büyük derdimiz. Çünkü hasta olan hastaneye geliyor onları izole ediyoruz. Ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.

'Eve ekmek götüreyim derken, virüs de götürebilirsiniz'

Prof. Dr. Tevfik Özlü ise alışveriş çılgınlığına karşı uyarı ve “Eve ekmek götüreyim derken, virüs de götürebilirsiniz. Bu dönemde evde kalmak, hayatta kalmaktır. Sokaklar güvenli değil. Havalar ısındı, evde kalmak zor gelebilir, ama aydınlık günlere daha erken kavuşmak için evde kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki bir iki haftalık dönem çok önemli. Son 4-5 gündür verilerimiz eskiye göre çok daha umut verici. Ulusça dişimizi sıkalım, sabırlı olalım, panik yapmayalım" dedi.